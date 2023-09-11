وزير العدل: الانتخابات الرئاسية ستكون بإشراف قضائي كامل (فيديو)

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون بإشراف قضائي كامل.

وأضاف وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الهيئة الوطنية للانتخابات هي من ستوزع القضاة على اللجان الانتخابية بمحافظات الجمهورية".

وأشار وزير العدل: "أعداء مصر دائما يشككون في كل نجاح تقوم به الدولة وفي كل الإجراءات التي يتم اتخاذها"، مؤكدا: "لا أحد يتدخل في عمل الهيئة الوطنية للانتخابات".

وتابع: "الانتخابات الرئاسية تشرف عليها هيئة وطنية مستقلة.. والهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة ولها قانون خاص بها، وكل مؤسسات الدولة ملزمة بمساعدة الهيئة الوطنية للانتخابات".

الهيئة الوطنية توقع بروتوكولات مع الجهات اللازمة لنجاح الانتخابات"

وأردف: "الهيئة الوطنية للانتخابات توقع بروتوكولات مع الجهات اللازمة لنجاح الانتخابات"، مضيفا: "رئيس الوزراء عقد اجتماعا للاطمئنان على الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية".

وأوضح المستشار عمر مروان، : "لا نلتفت إلى ما يروجه أعداء الوطن من شائعات"، مشيرا: "أعداء الوطن على مر الزمان يروجون شائعات لاستهداف الدولة المصرية".