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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

شروط تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ المقبلة، حيث يتم تجهيز المقار الانتخابية وإعلان ضوابط المتابعة من وسائل الإعلام والمجتمع المدني وغيرها، فضلا عن تحديد الجدول الزمني للاستحقاق الدستوري.

وبالتأكيد يساوي الدستور المصري بين المواطنين المصريين سواء في الداخل أو الخارج في الحقوق والواجبات، فإن التصويت في الانتخابات الرئاسية واحدا من الحقوق التي منحها القانون للجميع.

ومنح قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية 22 لسنة 2014، الحق لكل مصري في الخارج التصويت في الانتخابات الرئاسية، وفقا لمجموعة من الضوابط.

شروط تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

تنص المادة (29) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على: لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجري فيه انتخابات رئيس الجمهورية الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

وبالنسبة للجان الإقتراع، تصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيلها بعدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأمين أصلي أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.

وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التي تحددها.

 

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