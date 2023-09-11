محلية قوص تنفذ أعمال تجميل بمدخل المدينة الرئيسي

تابعت هبة الفولي نائب رئيس مركز قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الأثنين، اعمال التجميل والتطوير التي يجري تنفيذها بطريق قوص المخزن، وذلك في اطار اعمال المبادرة التي تتبنها رئاسة الوحدة لرفع كفاءة شبكة طرقها الداخلية.

واوضحت نائب رئيس المركز هبه الفولى، ان رئاسة الوحدة بقيادة الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز تتبنى خطة طموحة لاظهار المدينة بالشكل اللائق لها الذي يرضي الذوق العام ويبعث شئ من الراحة النفسية للمارة مستخدمي الطريق، وذلك من خلال تكثيف حملات النظافة وتشجير الشوارع ودهانات البلدورات فضلا عن مراجعة انظمة الانارة وصيانة واستبدال الكشافات المعطلة.

واضافت نائب رئيس المركز ان المبادرة بدأت اعمالها بشارع الجمهورية، وتستكمل اليوم اعمالها بطريق قوص المخزن باعتباره المدخل الرئيسي للمدينة من الناحية الشرقية، ومن المخطط ادراج عدد من الشوارع الاخري ضمن اعمال المبادرة خلال الفترة القادمة، وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والقيادات الشعبية بالمدينة.