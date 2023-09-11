تسليم خطابات أوامر الندب والنقل للمعلمين بتعليم أبوتشت فى قنا

شهد الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين ١١ سبتمبر الجاري تسليم خطابات أوامر الندب والنقل لمعلمي المرحلة الابتدائية ورياض الاطفال بقاعة اجتماعات مدرسة ابوتشت العسكرية في حضور هاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وإبراهيم عبدالطيف رئيس تنسيق المرحلة الابتدائية وحازم عبدالمنعم رئيس النادي الاستكشافي ومديري مدارس المرحلة الابتدائية.

بدأ الاجتماع بالترحيب والتهنئة للحضور بمناسبة العام الدراسي الجديد وطالب الحضور بسرعة تنفيذ أوامر الندب والنقل وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد ولاستقرار العملية التعليمية.

واوضح المدير العام انه تم اعتماد حركة الندب والنقل طبقا للقرارات الوزارية المنظمة للزيادة والعجز، وذلك بعد أن تم اعداد خطة لتوزيع المعلمين لسد العجز بين مدارس الإدارة المختلفة وعىضها علي الجهات المختصة لمراعاة المسافة بين محل الإقامة والعمل والظروف الصحية والاجتماعية للمعلمين هذا وقد جري تسليم أوامر الندب والنقل لمديري المدارس شخصيا ليتم البدء في تنفيذها علي الفور وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد.