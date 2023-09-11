جدول مباريات المقاولون العرب بالدوري المصري لموسم 2023-2024

أقيمت اليوم قرعة مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2024-2023 في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة وجاءت مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب كالتالي:

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الجولة الأولى: المقاولون العرب ضد بلدية المحلة

الجولة الثانية: الزمالك ضد المقاولون العرب

الجولة الثالثة: سموحة ضد المقاولون العرب

الجولة الرابعة: المقاولون العرب ضد زد

الجولة الخامسة: الاتحاد ضد المقاولون العرب

الجولة السادسة: المقاولون العرب ضد الأهلي

الجولة السابعة: فاركو ضد المقاولون العرب

الجولة الثامنة: المقاولون العرب ضد الداخلية

الجولة التاسعة: طلائع الجيش ضد المقاولون العرب

الجولة العاشرة: المقاولون العرب ضد بيراميدز

الجولة الحادية عشر: البنك الأهلي ضد المقاولون العرب

الجولة الثانية عشر: المقاولون العرب ضد انبي

الجولة الثالثة عشر: فيوتشر ضد المقاولون العرب

الجولة الرابعة عشر: المقاولون العرب ضد المصري

الجولة الخامسة عشر: سيراميكا ضد المقاولون العرب

الجولة السادسة عشر : المقاولون العرب ضد الإسماعيلي

الجولة السابعة عشر : الجونة ضد المقاولون العرب.

مواعيد مباريات الجولة الأولى بالدوري المصري:

ـ المقاولون ضد بلدية المحلة

ـ طلائع الجيش ضد البنك الأهلي

ـ الداخلية ضد إنبي

ـ فاركو ضد فيوتشر

ـ الأهلي ضد المصري البورسعيدي

ـ الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا

ـ زد ضد الإسماعيلي

ـ سموحة ضد الجونة

ـ بيراميدز ضد الزمالك

ومن المقرر بدء مواجهات الدوري 18 سبتمبر الجاري، وفقًا لما أكدته رابطة الأندية، على أن تُختتم مباريات المسابقة المحلية في يوليو من العام المقبل 2024.

أندية المسابقة الموسم الجديد:

تشهد مسابقة الدوري مشاركة فرق: "الأهلي، الزمالك، بيراميدز، فيوتشر، الإسماعيلي، المصري البورسعيدي، الاتحاد السكندري، الداخلية، طلائع الجيش، سيراميكا كليوباترا، سموحة، البنك الأهلي، فاركو والمقاولون العرب وإنبي.

كما تشهد أيضًا تواجد الثلاثي الصاعد حديثًا: بلدية المحلة، الجونة، نادي زد، بعد أن هبطت أندية أسوان، وغزل المحلة وحرس الحدود الموسم الماضي.