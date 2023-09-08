المقاولون العرب الخاسر الأكبر من عدم انتقال صلاح للاتحاد

انتهى سوق الانتقالات في السعودية، بعد محاولات مكثفة من اتحاد جدة للتعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي منذ مطلع شهر أغسطس الماضي.



كان اتحاد جدة حاول بشكل كبير التعاقد مع محمد صلاح، وسافر مسؤولي اتحاد جدة إلى إنجلترا من أجل إقناع نادي ليفربول و "مو" بالإنضمام لصفوف العميد، وقدم عروض كثيرة وصلت إلى أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني، لكن ظل يرفض ليفربول تلك العروض من قبل النادي السعودي، وسط موقفه الثابت بشأن الأمر.



تمسك ليفربول بـ محمد صلاح ورفضت بيعه والتفريط به أمام إغراءات السعودية، وأكدت إدارة النادي الإنجليزي أن "مو" ليس للبيع وسط محاولات قوية ومكثفة من مسؤولي اتحاد جدة في الأيام الماضية.





المقاولون الخاسر الوحيد في عدم انتقال صلاح لاتحاد جدة



كان المقاولون يتطلع للحصول على نسبة 4% من قيمة العقد في حال انتقال محمد صلاح للاتحاد بعدما قدم النادي السعودي عرضا مقابل 200 مليون يورو لإقناع الريدز بالتخلي عن "مو".



ويعتبر المقاولون الخاسر الوحيد من عدم إتمام الصفقة من الناحية المادية، بعدما أستمر النجم الدولي صلاح مع ليفربول، بعدما كان سيحصل على قرابة الـ 4 مليون يورو من انتقاله، الذي يعد من العناصر الأساسية بخطط يورجن كلوب وعنصر مهم للغاية من الناحية الفنية.





المقاولون: نريد الأموال من صفقة صلاح ولكن



كان المقاولون العرب على الأنباء التي تتعلق باقتراب محمد صلاح نجم نادي ليفربول، من الانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضي.



قال محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، والمشرف على فريق الكرة بالنادي، إن النادي يدعم كل ما يقرره محمد صلاح.



وأضاف:" نثق في عقليته، فتفكيره منطقي جدًا، ونعم نريد الأموال، ولكن الأمر يتوقف على عقلية صلاح.. وهدفنا ليس المادة.. بل استمرارية صلاح.. نجد مصلحة محمد صلاح. قبل الـ5 ملايين يورو، ونثق في قراره.. و بنقول لصلاح شوف مصلحتك فين، وهو طموحاته لا تنتهي".



وكشف أن المقاولون العرب سيحصل على 4% من قيمة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة؛ حال تمت الصفقة الكبيرة.



و ينتهي عقد محمد صلاح، البالغ من العمر 31 عامًا، مع نادي ليفربول في صيف 2025، ويتبقى له موسمان مع الريدز.

