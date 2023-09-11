مواعيد مباريات بيراميدز للموسم الجديد 2023 - 2024

أقيمت مساء اليوم الاثنين قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023 - 2024، اليوم الإثنين، في ساحة الشعب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نجوم الكرة المصري.

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يفتتح بيراميدز أول مبارياته مع نظيره الزمالك في الجولة الأفتتاحية الأولي بالدوري المصري على ستاد الدفاع الجوي.

مباريات بيراميدز بالدوري المصري

الجولة الأولى .. بيراميدز * الزمالك

الجولة الثانية .. البنك الأهلي * بيراميدز

الجولة الثالثة .. بيراميدز * انبي

الجولة الرابعة .. فيوتشر * بيراميدز

الجولة الخامسة .. بيراميدز * المصري

الجولة السادسة .. سيراميكا * بيراميدز

الجولة السابعة .. بيراميدز * الإسماعيلي

الجولة الثامنة .. الجونة * بيراميدز

الجولة التاسعة .. بيراميدز * بلدية المحلة

الجولة العاشرة .. المقاولون العرب * بيراميدز

الجولة الحادية عشرة .. بيراميدز * سموحة

الجولة الثانية عشرة .. زد * بيراميدز

الجولة الثالثة عشرة .. بيراميدز * الاتحاد السكندري

الجولة الرابعة عشرة .. الأهلي * بيراميدز

الجولة الخامسة عشرة .. بيراميدز * فاركو

الجولة السادسة عشرة .. الداخلية * بيراميدز

الجولة السابعة عشرة .. بيراميدز * طلائع الجيش.

في سياق مٌتصل، أعلن المهندس عمر مدحت مدير القطاع التجاري بنادي بيراميدز، عن وصول الملابس والزي الجديد للنادي الذي سيظهر به خلال مباريات الموسم المقبل، من جانب شركة "بوما" العالمية والتي تتولى مهام تصنيع وتنفيذ وإنتاج ملابس النادي منذ عامين.

أوضح عمر مدحت أن الملابس الجديدة وزي الفريق سيكون مفاجأة كبيرة بالمواصفات الأكثر تطورا وسيكون بمثابة طفرة وعلى أفضل شكل ممكن، ويليق باسم نادي بيراميدز في الموسم الجديد.

شدد على أن النادي سيقيم مؤتمرا صحفيا في السابعة من مساء الأربعاء المقبل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة للكشف والإعلان عن الزي الجديد لنادي بيراميدز بحضور الإدارة التنفيذية ونجوم فريق الكرة الأول والجهاز الفني، حيث سيتم توجيه الدعوة لوسائل الإعلام لحضور المؤتمر الصحفي.