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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يواجه بيراميدز في افتتاح دوري النيل

بيراميدز والزمالك
بيراميدز والزمالك

 شهدت قرعة الدوري المصري للموسم الجديد 2023/2024، عن وقوع الزمالك أمام بيراميدز في افتتاح جدول المسابقة.

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 ويبحث الزمالك عن التتويج ببطولة الدوري المصري خلال الموسم المقبل، بعد فشل الفريق في تحقيق اللقب خلال النسخة الماضية، حيث توج بها الأهلي.

 في سياق متصل، خاض الزمالك مباراة ودية أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة التي شهدها ملعب الدفاع الجوي، حيث بدأ الفريق بالتشكيل التالي:

 حارس المرمى: عبدالرحمن نفاد. 

 الدفاع: حمزة المثلوثي - مصطفى الزناري - محمد عبدالشافي. 

 الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو"- مصطفى شكري - يوسف إبراهيم " أوباما".

 الهجوم : سيد عبدالله " نيمار " - ناصر منسي - محمود عبدالرازق " شيكابالا".   

 نجح سيراميكا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول عن طريق محمد توني، بينما جاء رد فعل الزمالك من تسديدة قوية لعمر جابر، والتي جاءت بجوار القائم الأيمن.

 وأضاف محمد إبراهيم الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم كليوباترا بنتيجة 2/0.

 بينما نجح جون إيبوكا من تسجيل الهدف الثالث والأخير في الدقيقة الـ 88 من عمر الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بنتيجة 3/0.

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