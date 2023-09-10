بيراميدز يكشف موعد الإعلان عن قميصه الجديد

أعلن المهندس عمر مدحت مدير القطاع التجاري بنادي بيراميدز، عن وصول الملابس والزي الجديد للنادي الذي سيظهر به خلال مباريات الموسم المقبل، من جانب الشركة العالمية التي تتولى مهام تصنيع وتنفيذ وإنتاج ملابس النادي منذ عامين.

أوضح عمر مدحت أن الملابس الجديدة وزي الفريق سيكون مفاجأة كبيرة بالمواصفات الأكثر تطورا وسيكون بمثابة طفرة وعلى أفضل شكل ممكن، ويليق باسم نادي بيراميدز في الموسم الجديد.

شدد على أن النادي سيقيم مؤتمرا صحفيا في السابعة من مساء الأربعاء المقبل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة للكشف والإعلان عن الزي الجديد لنادي بيراميدز بحضور الإدارة التنفيذية ونجوم فريق الكرة الأول والجهاز الفني، حيث سيتم توجيه الدعوة لوسائل الإعلام لحضور المؤتمر الصحفي.