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السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

بالأسلحة البيضاء والكلاب ..السيطرة على مشاجرة بين طرفين في بنها بالقليوبية

بوابة الوفد الإلكترونية

 

أوضحت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تفاصيل ما تم نشره عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك متضمنًا قيام عدد من الأشخاص بمنطقة عزبة السوق في بنها، مشاجرة بالأسلحة البيضاء والكلاب نشبت فى ساعة متأخرة من الليل لقي على إثرها إصابة عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم،، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

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البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية يفيد بورود بلاغًا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة عزبة السوق ببنها، بدائرة قسم أول بنها.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد محمد أبو سريع رئيس المباحث، والنقيب محمد حشاد معاون أول رئيس المباحث، والنقيب عاطف أمان، والنقيب زياد هاشم. 

وتبين من خلال التحريات أن المشاجرة كانت بين عددًا من الأشخاص بسبب خلافات أدت إلى تشاجرهم باستخدام الأسلحة البيضاء والكلاب، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط المتهمين.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

مصرع وإصابة شخص في حادث تصادم  بين سيارة ودراجة نارية على طريق نوى - شبين القناطر

كما لقي شخص مصرعه وإصيب اخر ، في  مدينة شبين القناطر يمحافظة القليوبية ، إثر حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق نوى - شبين القناطر وتوالت النيابة العامة التحقيق . 

وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى شبين القناطر العام وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وقائدها. 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق نوى - شبين القناطر دائرة المركز ووجود جثة ومصاب، على الفور انتقل النقيبان محمد مجدي معاون أول المباحث، وحاتم العطار رئيس وحدة مرور شبين القناطر لمباشرة الحادثة والوقوف على تفاصيلها. 

حادث تصادم بشبين القناطر بمحافظة القليوبية 

وبالفحص والمعاينة تبين أن الحادث وقع بين دراجة نارية وسيارة أمام منطقة أبو المعاطي وأسفر الحادث عن مصرع شخص وأصيب آخر من مستقلى الدراجة النارية وتم نقلهم للمستشفى والتحفظ على الدراجة والسيارة وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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