كلام جرئ

الإثنين 11/سبتمبر/2023 - 08:53 م 9/11/2023 8:53:54 PM

اقترب موسم تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد من الانتهاء ولم يتبق سوى توزيع طلاب المرحلة الثالثة والناجحين فى امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة على الاماكن المتاحة أمامهم بالجامعات والمعاهد العليا الخاصة بمصروفات.. وبإعلان نتيجة المرحلة الأخيرة خلال الأسبوع القادم على الأكثر وفتح باب تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية ينفض موسم تنسيق القبول بالجامعات هذا العام.. وأعتقد أن موسم هذا العام مر بهدوء وبدون مشكلات تذكر نتيجة القيادة الواعية من قبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وتذليل جميع الصعاب التى كان يواجهها الطلاب خلال الفترات الماضية ومنها عدم وجود حد أدنى موحد للقبول بالجامعات الأهلية والخاصة مما تسبب فى انخفاض أعداد المقبولين بكليات الجامعات الخاصة وزيادة المقبولين بالجامعات الأهلية.. كم استجاب الوزير لطلب الغالبية العظمى من الطلاب وأولياء الأمور بتخفيض الحد الأدنى للكليات النظرية إلى 53% بدلًا من 55%، وأدى ذلك إلى تحقيق رغبات العديد من الطلاب فى الالتحاق بهذه الكليات وما زالت هناك بعض الجامعات التى تحتاج إلى مساوتها بباقى الجامعات فى الحد الأدنى لأن القرار الجمهور حدد 55% للقبول بهذه الجامعات ويحرمها من النزول بالحد الأدنى إلى 53%. كما أسهم فى انتظام العمل بمكتب التنسيق وجود منظومة إعلامية محترفة بقيادة الدكتور عادل عبدالغفار عميد الأكاديمية الدولية للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة.. وبإعلان نتيجة المرحلة الأخيرة يكون مكتب التنسيق الإلكترونى قد أتم توزيع 653 ألفًا و949 طالبًا وطالبة فى مراحله الثلاث فى فترة وجيزة.. ويستحق القائمون على العمل بمكتب التنسيق وعلى رأسهم سيد عطا رئيس قطاع التعليم العالى وسيد سافورى مدير مكتب التنسيق وسعيد عزت مدير التحويلات كل التحية والتقدير على جهودهم وعملهم بروح الفريق من أجل تذليل كل الصعوبات التى تواجه الطلاب وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب بجانب اليقظة فى كشف محاولات تزوير الشهادة الدراسية من قبل بعض ضعاف النفوس وقد تمكن سعيد عزت بخبرته من ضبط أكثر من 50 حالة تزوير لشهادات الثانوية العامة هذا العام مقابل 198 حالة العام الماضى و225 حالة العام قبل الماضى وتم التحفظ على هذه الشهادات من أجل التحقيق مع أصحابها مما يتسبب فى ضياع مستقبلهم بأيديهم..

أتمنى أن تزول هذه السلوكيات السيئة من قبل البعض ويحصل كل طالب على حقه سواء فى درجات النجاح فى الثانوية أو فى فرص القبول بالكليات الحكومية والأهلية والخاصة.. وللحديث بقية أن كان فى العمر بقية.

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