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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب الجزائر يهزم ليبيا ويتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للطائرة

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

 حقق منتخب الجزائر من التأهل الرسمي  إلى الدور النهائي للبطولة الأفريقية وذلك بعدما تغلب على نظيره ليبيا بنتيجة 3/2 في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

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 وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

 25/18

 15/25

 35/33

 22/25

 11/15

 وينتظر منتخب الجزائر في المباراة النهائية الفائز من مواجهة مصر والكاميرون في نصف النهائي الآخر.

 

 ومن المقرر أن تقام مباراة مصر بعد قليل على صالة 2 في ستاد القاهرة الدولي.

 

 وتأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي بعدما تخطى نظيره المغرب بنتيجة 3/0 بينما تأهل الكاميرون على حساب تونس في كبرى مفاجآت البطولة حتى الآن بنتيجة 3/1.

 

 وتضم قائمة الفراعنة كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبدالرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفى وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد وحسام يوسف.

لا يتوفر وصف.

 جدير بالذكر أن البطولة الأفريقية لكرة الطائرة تقام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي.

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