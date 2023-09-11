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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الإمارات: العثور على جثمان الطيار الثاني من طاقم الطائرة العمودية المنكوبة

الإمارات
الإمارات

 

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنى بدولة الإمارات عثور فرق البحث على جثمان الطيار الثانى من أفراد طاقم الطائرة العمودية التابعة لشركة "إيروجلف" والتى سقطت قبالة سواحل إمارة أم القيوين أثناء رحلة تدريب ليلية مساء الخميس.

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وأفادت وكالة أنباء الأمارات (وام) اليوم الاثنين، بأن عمليات البحث كانت قد أسفرت عن العثور على جثمان الطيار الأول وانتشال أجزاء من الطائرة المحطمة.

 

وذكرت أن التحقيقات لا تزال قيد الإجراء من قبل قطاع تحقيقات الحوادث الجوية في الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن أية مستجدات بشأن ملابسات الحادث فور توفرها.

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