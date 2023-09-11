بارزاني : لن نسمح بظهور أي تهديد أمني لإيران ينطلق من إقليم كوردستان

خلال استقباله السفير الايراني في العراق



بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع سفير جمهورية إيران الإسلامية في العراق السيد محمد كاظم آل صادق تعزيز علاقات إيران مع العراق وإقليم كوردستان، والاتفاق الأمني بين العراق وإيران، وعلاقات أربيل – بغداد والحوار من أجل حل المشاكل العالقة بينهما.

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني للسفير الايراني في اربيل اليوم الاثنين

وأكد الرئيس نيجيرفان بارزاني إلى أهمية العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية بوصفها جارة مهمة لإقليم كوردستان مشدداً على أن إقليم كوردستان ملتزم بالاتفاق الأمني بين العراق وإيران، ومطمئناً بأنه لن يسمح بظهور أي تهديد أمني لجمهورية إيران الإسلامية ينطلق من إقليم كوردستان.

من جهته، أكد سفير جمهورية إيران الإسلامية في العراق على أهمية علاقات بلاده مع العراق وإقليم كوردستان، وعبر عن الشكر والتقدير لرئيس إقليم كوردستان على المساعدات والتسهيلات التي قدمها لنقل الزوار الإيرانيين في عاشوراء وأربعينية الإمام الحسين.

كما بحث الجانبيبن أوضاع المنطقة بصورة عامة إلى جانب مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شكل محوراً آخر للاجتماع.