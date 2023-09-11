هاجر أحمد تخطف الأنظار بجمالها الساحر من كواليس أحدث أعمالها

نشرت الفنانة هاجر أحمد بعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك جمهورها كواليس أحدث أعمالها الفنية وتخطف الأنظار بجمال ملامحها.

هاجر أحمد

وظهرت هاجر أحمد بتوب مُجسم باللون البطيخي المنقوش، ذا أكمام طويلة، وتميز بقماش التُل الناعم، مما عكس أناقتها وقوامها الممشوق.

وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية والمرصعة بالألماس، فضمت أقراط رقيقة بالإضافة إلى أنسيال رقيق وإسورة، بالإضافة لساعة كبيرة الحجم باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت تصفيفة شعر جذابة، فتركت خصلاتها تتدلى على كتفيها وظهرها بصيحة الويفي الناعمة، وتألقت في لقطة آخرى وهي ترفع خصلاتها بيدها، لتبرز جمال ملامحها.

وحددت هاجر أحمد وجهها بالكونتور والبلاشر، وأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود والماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود الناعم.

هاجر أحمد

من هي هاجر أحمد

هاجر أحمد ممثلة شابة تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية حيث قدمت العديد من المسرحيات علي خشبة المسرح و أشهرها مسرحية "كاسك ياوطن" ثم شاركت في مسلسل "ألف سلامة" عام 2013 و كان هذا أول أعمالها ثم شاركت في مسلسل "كيد الحموات" 2014.