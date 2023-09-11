بعد انتقاد أدائها.. ماجدة خير الله تدافع عن داليا شوقي بقوة "صادقة وذكية"

خلال الساعات القليلة الماضية، احتلت الفنانة الشابة داليا شوقي مواقع التواصل الاجتماعي بعد أدائها مشهد في مسلسل سفاح الجيزة والذي يعرض الأن على منصة شاهد الإلكترونية، والأمر الذي جعلها عرضه للوقوع في فخ السوشيال ميديا، إلا أن خرجت عن صمتها وردت على كل المعارضين لها.

داليا شوقي



داليا شوقي ترد على منتقديها لأول مرة: بحس وبتأثر

بعد هجوم رواد السوشيال ميديا عليها، تصدر اسم داليا شوقي التريند بعد مشهد صدمتها من وجود علاقة بين زوجها محيي "أحمد فهمي" وشقيقتها زينة "ركين سعد" ضمن أحداث مسلسل سفاح الجيزة، وعلى الفور هاجمها الجماهير بقسوة ونالت سخرية واسعة ووصل الأمر إلى حد المطالبة باعتزال التمثيل، ودشن رواد موقع "إكس" تويتر سابقًا، هشتاج باسمها.

داليا شوقي

وسرعان ما خرجت داليا شوقي عن صمتها ورد على المعارضين خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" :" السوشيال ميديا هي وسيلة التواصل مع العالم الخارجي، وفي نفس الوقت مش لازم تسمع للعالم الخارجي، عشان في حاجات كتير بتكون متسلطة، ومش مظبوطة، في حاجات كتير قوي بتحصل والبني آدم متفرجش ومشافش، "أنا بسمع للناس القريبين مني اللي أنا ببقى متأكدة من صراحتهم وبسمع الصناع اللي هما الفنانين والمخرجين والمنتجين".

وتابعت داليا شوقي حديثها :" أنا مش مكن أنا بني آدمه، أكيد بحس وبتأثر وأكيد بشوف لكن أنا بالنسبة لي دي عضلة بمرنها، بس مينفعش أخلي دي المسطرة بتاعتي، كده هنقعد في البيت مش هنعمل حاجة، وفي ناس كتير الحمدلله كانوا شايفين قد إيه المشاهد صادقة وإن من كتر الصدمة اتشليت".

داليا شوقي

ماجدة خير الله تدافع عن أداء داليا شوقي

أشادت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله بأداء داليا شوقي بمسلسل "سفاح الجيزة"، ووصفتها بالمتقنة، وعبر حسابها على فيسبوك كتبت ماجدة خير الله عن أول مرة رأت فيها داليا شوقي وتطور أدائها في الأعمال التي شاركت بها.

قالت ماجدة خير الله :" أول مرة أشوفها كان من خلال برنامج The blind date وكنت بتساءل مين البنت اللي ردود فعلها فيها استهانه وتعالي مستفز وعدم تقدير للآخر لأن هناك مشاهدين يتابعون البرنامج حتى لو كان شريكها منعزل عنها ومش شايف ردود فعلها على مايقوله، وبعد فترة شاهدتها ضمن بنات شيربن رضا في مسلسل وبينا ميعاد، فنسيت انطباعي عن سلوكها الشخصي وكان راي إنها لعبت شخصية الفتاة المستفزة بإجادة وأنها لو خدت الموضوع جد، ممكن أداءها يتطور".

داليا شوقي

ماجدة خير الله: داليا شوقي تتفوق علي كثير من بنات جيلها

تابعت حديثها :" توقفت عند أداءها كثيرا وهي تحادث شقيقتها (ركين) التي تدعي أنها في دبي، وتسألها بصيغة اتهام، عايزة أشوفك فيديو كول عشان نطمن عليكي طريقة الأداء التي اتبعتها داليا شوقي، كانت تقترب من أسلوب وكيل نيابة بحقق مع متهم، تعاملها مع زوجها بصيغة جافة ليس فيها أي ود، وكأنها لا تصدق كلمة مما يقول، كل ردود الفعل ورد الفعل متقنة بشدة، أما حين ألقى الظابط في وجهها بحقيقة جابر السفاح وأنه مختطف شقيقتها ومورطها معاه واسمه مش محي ولا يوسف ولكن جابر وهو متهم بقتل عدة أشخاص بأساليب وحشية، كل هذه الصدمات التي تلقتها دفعة واحدة جعلتها في حالة عدم اتزان وصرخت وكأن صوتها لايخرج".

داليا شوقي وماجدة خير الله

وأنهت ماجدة خير الله كلامها :" في رأيي أن تعبيراتها مناسبة جدا للصدمة هذا عن أداءها في المسلسل، ولو استطاعت أن تتحكم في ردود فعلها في اللقاءات التليفزيونية وكانت أبسط وأكثر ذكاءا مما هي عليه، ربما تتفوق علي كثير من بنات جيلها ممن ينقصهن الحضور والموهبة".