"اعتزلي وانتي في قمة مجدك".. داليا شوقي تسبب في انقسام السوشيال ميديا

أثارت الفنانة الشابة داليا شوقي حالة من الجدل الواسع، وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل "سفاح الجيزة"، بسبب إدائها التمثيلي المبالغ فيه بحسب قول المشاهدين، والأمر الذي جعلها تتصدر تريندات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

داليا شوقي

موجة غضب وسخرية من تمثيل داليا شوقي

شن رواد مواقع السوشيال ميديا هجوم حاد على الفنانة داليا شوقي، وتعرضت لموجة واسعة من الغضب من قبل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في الحلقة السادسة، عندما اكتشفت حقيقة زوجها "يحيى" الذي يلعب دور أحمد فهمي، والعلاقة التي نشأت بينه وبين شقيقتها "زينة" والتي تلعب دورها ركين سعد.

ونالت داليا شوقي سخرية واسعة ووصل الأمر إلى حد المطالبة باعتزال التمثيل، ودشن رواد موقع "إكس" تويتر سابقًا، هشتاج باسمها.

داليا شوقي

رواد السوشيال ميديا يفتحون أبواب النيران على داليا شوقي

فتح رواد مواقع التواصل الاجتماعي أبواب النيران على داليا شوقي، مطالبين باعتزالها التمثيل، حيث جاءت التعليقات كالأتي، " ربنا يسامح ال اقنع داليا شوقى دى تمثل"، " داليا شوقي الممثلة الإبتلاء نفسي افهم هي اقنعت المخرج انها ممثلة ازاي"، "انا مش عارفة داليا شوقي مضايقتنيش ولا حاجة انا غالبا معرفش الناس بتمثل كويس ازاي"، " احب اشكر اداء الفنانة داليا شوقي في مسلسل سفاح الجيزة انا جدي كان قعيد مش بيتحرك واول ما شاف اداء الفنانة قام عشان يطفي التليفزيون"، " بتفرج دلوقتي على الحلقه ال6 من سفاح الجيزة، جت الحته دي ل داليا شوقي اتفشخت ضحك مع إن المفروض دي حته مؤثره وبتاع".

داليا شوقي داليا شوقي

كما جاءت تعليقات موقع فيسبوك كالأتي، " داليا شوقي عاملة ملحمة ماشاء الله غولة تمثيل اتمنى تعتزل وهي في قمة مجدها"، " لما شفت المشهد العبيط بتاع اللي اسمها داليا شوقي دي اول حاجه جات ف بالي انها قاعده ومستنيه رد فعل الجمهور ع اللي من وجهه نظرها اداء اسطوري ليها وطبعا اكيد اتفاجئت، بعدها جه قدامي الفيديو دا ف اتأكدت، واصلا طريقه كلامها ف الحقيقه كفيله تخلي الناس تنفر منها غرور اوفر".

داليا شوقي

انقسام السوشيال ميديا بسبب داليا شوقي

انقسمت أراء السوشيال ميديا بسبب داليا شوقي ودافع مجموعة من الناس عنها وهاجموا تلك التعليقات السلبية والتي من الممكن أن تهدم مسيرتها الفنية فقال أحدهم "والله مش عارف الناس اللى بتتجمع عشان تحطم شغل ناس بكل سهوله كده ، حد من الناس اللى بتعلق عيها لو اتعرض لربع الكلام ده حياته المهنية هتبوظ حرفيا ، الناس اللى حطمت داليا شوقى بالتريند ده عايز اقولكم والله حرام عليكم".

بنما قالت أخرى "الي يتنمرون على تمثيل داليا شوقي بجد؟ بالعكس احس هذا اول دور يخليها مبينة ومطلع قدراتها تابعت الحلقة وماحسيت تمثيلها فيه شي ابدًا لا تصيرون امعات وتنسخون كلام بعض".

داليا شوقي