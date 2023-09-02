داليا شوقي تداعب أحمد فهمي بفيديو من الكواليس: "حبك سفاح"

حرصت الفنانة داليا شوقي، على مشاركة جمهورها فيديو طريف من كواليس مسلسل "سفاح الجيزة".

ونشرت داليا شوقي فيديو عبر حسابها على انستجرام مع أحمد فهمي وهي تستمع لأغنية "حبك سفاح" لنانسي عجرم وتغنيها لها.

وكان قال المخرج هادي الباجوري، مخرج مسلسل "سفاح الجيزة"، إنه منذ بداية التصوير وموال "العدل فوق الجميع" من غناء بدرية السيد كان موجودًا في سيناريو المسلسل الذي كتبته "إنجي أبوالسعود".

أضاف هادي الباجوري مخرج مسلسل "سفاح الجيزة": أنه من شدة إعجابه بالموال استخدمه كحلقة وصل للشخصية ويعبر به عن حالته النفسية، ولا صحة لأي أخبار تفيد بأنه تم التعديل في السيناريو وتغيير المواويل المستخدمة.

تابع هادي الباجوري مخرج مسلسل "سفاح الجيزة" أنه يميل إلى تغيير الأنواع الفنية التي يقدمها، فعندما عرض عليه سيناريو المسلسل لم يستطع رفضه لقصته المشوقة، بالإضافة إلى أن أحداثه مستوحاة من قصة حقيقية.

اختتم هادي الباجوري مخرج مسلسل "سفاح الجيزة" أنه أضاف خطوط درامية جديدة للقصة الحقيقية حتى يتحول إلى عمل درامي، قائلًا: “مش بنقدم قصة حياة سفاح الجيزة.. احنا بنقدم خطوط من حياته في سياق درامي”، لافتًا إلى أن المسلسل يتكون من 8 حلقات، والحلقات التي تم عرضها لم تسرد تفاصيل كثيرة بعد عن موضوع المسلسل، منوهًا بأن تتر المسلسل يعبر عن الحالة النفسية والأفكار التي تدور داخل رأس سفاح الجيزة.

قال النجم أحمد فهمي بطل مسلسل “سفاح الجيزة” فى تصريحات له: "عجبني التحدي المتواجد في مسلسل سفاح الجيزة وهو خارج إطار الأعمال الكوميدية التي قدمتها".

أضاف النجم أحمد فهمي بطل مسلسل “سفاح الجيزة”: "هذه النوعية من المسلسلات ليست منتشرة في مصر بشكل كبير".

أبطال مسلسل سفاح الجيزة:

يشار إلى أن مسلسل سفاح الجيزة، بطولة النجم أحمد فهمي، ومجموعة من النجوم أبرزهم: باسم سمرة، ركين سعد، داليا شوقي، ميمي جمال، صلاح عبدالله، وغيرهم، ومن تأليف إنجي أبوالسعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

قصة مسلسل سفاح الجيزة:

يذكر أن قصة مسلسل “سفاح الجيزة” بطولة النجم أحمد فهمي تدور في إطار من الجريمة والدراما، حول عدد من الجرائم الغامضة، والدوافع التي امتلكها صاحبها الذي وُصف لاحقًا بأنه قاتل متسلسل، وذلك بعد أن تسبب في ذعر بمحيط سكنه لسنوات كثيرة.

اشترك في قناة الوفد عبر واتساب