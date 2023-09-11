الحالة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر مساء اليوم

شهد كوبرى أكتوبر، مساء اليوم الاثنين كثافات مرورية متحركة للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى.

وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولا إلى الدائرى.

عززت قوات الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم من تواجدها بالشوارع والميادين والطرق السريعة، لتسيير حركة المرور، وذلك للحد من التكدسات التى تشهدها الطرق والميادين

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وفي السياق ذاته نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتكثيف الوجود الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وشددت الإدارة العامة للمرور على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وعدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

وفى سياق اخر

كثير من النساء يتلون كالحرباء حتى لاتستطيع هى نفسها تحديد لونها الأصلى، أغلب الجرائم دائمًا مايكون ورائها امرأة شيطانة تكون قريبه من الضحية بل وتدعى حزنها على ماحدث لتبعد عنها الشبهات.

لايزال مسلسل جرائم زوجة الأب مستمر فى عرض حلقات، ففى مشهد مؤلم شهدته محافظة الجيزة، عذبت سيدة نجلة زوجها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأخرى كانت امرأة من نار قتلتها ومزقت جسدها والقت جثمانها على السلم وبعد اكتشاف الجريمة خرجت تصرخ وتبكى وتدعى حزنها على طفلة زوجها.

خلال السطور التالية ترصد "بوابة الوفد" تفاصيل تلك الجرائم

قتلت نجلة زوجها ومزقت جسدها النحيل

استدرجت المجرمة ابنة زوجها إلى شقتها، ثم ذبحتها، وحاولت تقطيع جثتها إلى أشلاء بسكين المطبخ، وحين فشلت فى فصلها إلى نصفين مزقت البطن، حتى تدلت الأمعاء إلى الخارج، ووصل القطع الظهر، وانقطاع التيار الكهربائى حال دون محاولتها إخفاء جريمتها وغسل آثار الدماء، فحملت جثمان الصغيرة، ووضعته على السلم المؤدى إلى مسكنها، وعادت لتدّعِى النوم، وعدم علمها بما حدث.

تفاصيل مأساة الطفلة قمر

كانت الطفلة قمر صاحبة 10 سنوات ضحية لانفصال والديها، كلاهما تزوج لتعيش الصغيرة وأخوها مع والدهما برفقة زوجته الأب الجديدة، بمنطقة شطا جريبة فى دمياط، وتبين ان المتهمة كانت تسىء معاملة الطفلين الاثنين، تعذبهما كثيرًا، وكانت لها واقعة مؤلمة، حيث اصطحبت الطفلة إلى محطة القطار، وصعدت بها إلى إحدى العربات، وتركتها، وزعمت اختفاءها فى ظروف غامضة، ولحسن حظ الطفلة حينها أن راكبًا توجه إليها ليسألها عن سبب جلوسها وحيدة، فذكرت له ما فعلته زوجة الأب، وعرّفته اسمها بالكامل، وبالنزول من المحطة مصادفة كان أحد الأشخاص يعرف والدها، واتصل به لتسلمها».

وبعد الواقعة رفض الأب إنهاء علاقته زوجته بعدما فعلته بنجلته، وقال لأخيه: «إنت عايز تخرب بيتى" حين واجهه بأنها «بتضرب عيالك، ومش شبهنا، وشكلها هتعمل مصيبة»، ليقرر العم الذى يقطن العقار ذاته أن تعيش معه الطفلة، وأخوها الأصغر يتوجه إلى أمه لتربيته.