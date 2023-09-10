غدر الأصدقاء.. جرائم قتل بشعة هزت الرأي العام

قابلت الكثير من الأعداء ولكن أسوأهم "هؤلاء الذين يدعون أنهم أصدقائي" قالها باولو كويلو، وها نحن الآن في زمن تحول فيه الصديق لأسوء عدو بعدما كان الصديق ملاذا أمن لصديقه أصبح الخطر بعينه.

جرائم قتل بشعة هزت الرأي العام مؤخرا كان بطلها أقرب صديق للمجنى عليه، آخرها القهوجي الذي أنهى حياة صديقه بطعنه في الصدر، وطالبة الثانوي التي قتلت صديقتها وقطعت جثتها وأشعلت فيها النيران.

خلال التقرير الآتي ترصد الوفد تفاصيل جرائم غدر الأصدقاء

بعد وصلة مزاح.. قهوجي ينهى حياة صديقه في الوراق

أنهى قهوجي حياة صديقه بطعنة في الصدر بعد مشادة كلامية بينهما، تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة بين قهوجي وصديقه انتهت بجريمة قتل داخل منطقة الوراق.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم العثور على جثة شاب يرتدي كامل ملابسه وبه آثار طعنة في الجسم فارق على إثرها الحياة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة بعد وصلة مزاح مع صديقه ونشوب مشادة بينهما انتهت بطعنه بسلاح أبيض.

قتلت صديقتها وقطعت جثتها بطنطا

دفعت "فرح.م" صاحبة 18 عامًا، حياتها ثمنًا لغدر صديقتها "أية" التى استدرجتها وقتلتها.

وكانت المجنى عليها تقيم بشقة جدتها بمفردها، بعد سجن والدتها.

وتبين أن والدى المجنى عليها منفصلين وأن والدتها مسجونة بسجن طنطا، ووالدها لم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأن المتهمة كانت أقرب صديقة ليها بحسب اعترافاتها أمام النيابة وأنها استدرجتها لشقتها وقتلتها وساعدها فى التخلص من الجثة شاب آخر، بعدما استدرجتها لشقتها وسددت لها عدة طعنات، وأشعلت النيران بجثة المجنى عليها، بمساعدة شاب، ثم قاما بإطفائها خشية احتراق الشقة، وقطعوا جسدها بسطور، فى محاولة منهما لإخفاء جريمتهما، والقوها بعد مول طنطا، وعثر عليها عامل النظافة وعلى الفور أبلغ الأجهزة الأمنية بطنطا.

خلافات الجيرة.. طالب يطعن صديقه فى الإسكندرية

شهدت منطقة المنتزه بالإسكندرية، جريمة اهتزت لها الأبدان بعدما أنهى طالب حياة صديقه طعنًا بالصدر ما أودى على حياته في الحال.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، قد كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من أحد المستشفيات باستقباله طالب مقيم دائرة القسم مُصاب بجرح طعني نافذ بالصدر وتوفي أثناء إسعافه.

بالانتقال وبسؤال والدته قررت بقيام طالب مقيم بذات العنوان بالتعدي على نجلها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته وإحداث إصابته وذلك لحدوث مشاجرة بينهما لخلافات حول الجيرة.