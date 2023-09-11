أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الاثنين

استقرت أسعار الذهب في الأسواق المصرية ومحال الصاغة خلال منتصف التعاملات، اليوم الاثنين 11 سبتمبر، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2195 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الاثنين، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2195 جنيه، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2508 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2299 جنيهات.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1881 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1463 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1254 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 940 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17560 جنيهات، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1930 دولارًا للأوقية.

الذهب يرتفع وسط ترقب بيانات التضخم في أميركا

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي قد تجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يميل لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1927.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:14 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1950.80 دولار.

ومن المتوقع أن ترسم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس/آب والمقرر نشرها يوم الأربعاء المسار لقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة هذا العام، وفق رويترز.

وتراجع الدولار 0.5% وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 0.3%، مما يجعل السبائك التي لا تدر عائدا أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 23.07 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.7% إلى 898.55 دولار بعد تراجعه 7% الأسبوع الماضي، كما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1206.21 دولار.