أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023

استقرت أسعار الذهب في الإمارات، خلال تعاملات اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023، مع استمرار العقود الآجلة للمعدن النفيس في الصعود في ظل الطلب على الذهب.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 211 دراهما.

سعر الذهب عيار 24 في الإمارات

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 241.5 درهم.

سعر الذهب عيار 18 في الإمارات

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 178 درهما.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 1692 درهما، وكيلو الذهب بـ 241 ألف درهم.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 1977 دولارا.

وسجل الذهب انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بسبب عودة التوقعات أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى رفع الفائدة مجددا قبل انتهاء العام، وهو الأمر الذي دفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 6 أشهر ليدفع الذهب إلى الهبوط من جديد.

وانخفض الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.1% منخفضا بمقدار 20 دولارا للأونصة ليغلق عند المستوى 1919 دولارا للأونصة، ليحقق أول انخفاض أسبوعي بعد أسبوعين من المكاسب، ومع بداية الأسبوع عادت التوقعات بأن البنك الفيدرالي الأمريكي سيتجه إلى رفع الفائدة قبل نهاية العام لمحاولة السيطرة على التضخم وإعادته إلى المستهدف 2%.

وحقق الدولار استفادة كبيرة من هذه الأحداث حيث سجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% ليسجل أعلى مستوى في 6 أشهر ويصل إلى المستوى 105.

تحركات الأسعار

قفز الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1927.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:14 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1950.80 دولار.

ومن المتوقع أن ترسم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، والمقرر نشرها يوم الأربعاء، المسار لقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة هذا العام

وتراجع الدولار بنسبة 0.5 بالمئة وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بنسبة 0.3 بالمئة، مما يجعل السبائك التي لا تدر عائدا أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.07 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 898.55 دولار بعد تراجعه سبعة بالمئة الأسبوع الماضي، كما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1206.21 دولار.