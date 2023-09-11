بث مباشر ..  مشاهدة قرعة الدوري المصري الممتاز بتقنية Hd

تقدم بوابة الوفد الالكترونية خدمة بث مباشر قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم 2023_2024 مساء اليوم الأثنين في العاصمة الإدارية الجديدة .

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بث مباشر قرعة الدوري المصري الممتاز

تذاع قرعة الدوري المصري الممتاز بتقنية Hd على الهواء مباشرة عبر البث الحي.

موعد قرعة الدوري المصري الممتاز في النسخة الجديدة

بدأث قرعة الدوري الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و7.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

فرق الدوري المصري الممتاز

الأهلي - الزمالك - بيراميدز - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا - طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد .

من المقرر ان يبدأ يوم 18 / 9 / 2023 موعدا لانطلاق مباريات الدوري المصري ، وينتهي في شهر يوليو المقبل لعام 2024.

وستشهد النسخة الجديدة بمسابقة الدوري مشاركة نادي زد للمرة الأولى في تاريخه بمسابقة الدوري، كما عاد فريق الجونة للمشاركة في المسابقة المحلية بعد موسم واحد على الهبوط وتحديدًا 2021 - 2022، كما سيشهد الدوري عودة نادٍ من الأندية الشعبية وتحديدًا فريق بلدية المحلة العائد للأضواء من جديد بعد غياب، حيث كان آخر نسخة يشارك فيها الفريق موسم 2007 - 2008.

https://fb.watch/m-0qMYOjIi/