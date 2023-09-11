عاجل
قناة السويس روح العالم والممر البديل ارموه وراء الظهر.. رد رسمي يحسم الجدل مواعيد مباريات بيراميدز للموسم الجديد 2023_2024 منتخب الجزائر يهزم ليبيا ويتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للطائرة
الإثنين 11 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تكريم مدربي أزهر سوهاج المعتمدين ببرنامج (TEA) لتنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية

بوابة الوفد الإلكترونية

كرَّم قطاعُ المعاهد الأزهرية مدربي منطقة سوهاج الأزهرية المعتمدين ببرنامج (TEA)، الذي يعقد بالتعاون بين الأزهر الشريف، والمجلس الثقافي البريطاني، وذلك خلال الحفل الختامي الذي أقيم في ختام فاعليات الأسبوع الثاني للمجموعة الثانية من البرنامج.


 

شهد التكريم والاحتفالية الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الشؤون الفنية التعليمية، في إطار الشراكة القائمة بين الأزهر الشريف، والمجلس الثقافي البريطاني، لتنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية.


 

وفي ختام الفعالية، كرَّم قطاع المعاهد الأزهرية عددًا من مدربي منطقة سوهاج الأزهرية، المعتمدين بالبرنامج والقائمين على البرنامج بالمنطقة، وهم: محمد علوان موجه اللغة الإنجليزية بالمنطقة، والدكتور إبراهيم محمد علي نورالدين المدرب المشرف للغة الإنجليزية بالمنطقة، والدكتور عدلي محمد أحمد إبراهيم (مدرب معتمد) والدكتور طارق محمد يوسف محمد (مدرب معتمد) وأحمد عبد الفتاح إبراهيم بديوي(مدرب معتمد) ومحمد عبد المالك عبد المجيد طلب (مدرب معتمد) وعلاء الأمير العريان حسن (مدرب معتمد) وسماح عبد الرازق عبد العال  (مدرب معتمد) وإيمان عنتر نورالدين عبد الحافظ (مدرب معتمد) .

الجريدة الورقية