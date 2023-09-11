تكريم مدربي أزهر سوهاج المعتمدين ببرنامج (TEA) لتنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية

كرَّم قطاعُ المعاهد الأزهرية مدربي منطقة سوهاج الأزهرية المعتمدين ببرنامج (TEA)، الذي يعقد بالتعاون بين الأزهر الشريف، والمجلس الثقافي البريطاني، وذلك خلال الحفل الختامي الذي أقيم في ختام فاعليات الأسبوع الثاني للمجموعة الثانية من البرنامج.





شهد التكريم والاحتفالية الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الشؤون الفنية التعليمية، في إطار الشراكة القائمة بين الأزهر الشريف، والمجلس الثقافي البريطاني، لتنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية.





وفي ختام الفعالية، كرَّم قطاع المعاهد الأزهرية عددًا من مدربي منطقة سوهاج الأزهرية، المعتمدين بالبرنامج والقائمين على البرنامج بالمنطقة، وهم: محمد علوان موجه اللغة الإنجليزية بالمنطقة، والدكتور إبراهيم محمد علي نورالدين المدرب المشرف للغة الإنجليزية بالمنطقة، والدكتور عدلي محمد أحمد إبراهيم (مدرب معتمد) والدكتور طارق محمد يوسف محمد (مدرب معتمد) وأحمد عبد الفتاح إبراهيم بديوي(مدرب معتمد) ومحمد عبد المالك عبد المجيد طلب (مدرب معتمد) وعلاء الأمير العريان حسن (مدرب معتمد) وسماح عبد الرازق عبد العال (مدرب معتمد) وإيمان عنتر نورالدين عبد الحافظ (مدرب معتمد) .