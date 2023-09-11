لعشاق الشوكولاتة| حضري بلح الشام بالنوتيلا الشهيه

بلح الشام من الحلويات الشرقية التي تتميز بمذاقها اللذيذ، والتي لا يتسغنى عنها أحد في المناسبات، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل بلح الشام بالنوتيلا الشهية.

طريقة عمل بلح الشام بالنوتيلا

المقادير

- سكر : نصف ملعقة كبيرة

- الزبدة : 60 جراماً

- الماء : نصف كوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- دقيق : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 2 كوب

- شوكولاتة نيوتيلا : كوب

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة

- السكر الناعم : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

ضعي الماء، والسكر، والزبدة، والملح في قدر على نار متوسطة، وحركي المكونات حتى تحصلي على مزيج ناعم.

أضيفي الدقيق، واخلطي المزيج لدقيقة، ثم ارفعي القدر عن النار.

أضيفي البيض، وخلاصة الفانيليا، واخلطي المزيج حتى يتجانس تماماً.

في قدر على نار متوسطة، سخني الزيت النباتي، ثم استخدمي كيس الحلويات لتشكيل العجينة إلى أصابع متساوية، واقليها بالزيت حتى تصبح ذهبية اللون.

صفّي حبات بلح الشام من زيت القلي، ورشّيها بالسكر الناعم والقرفة.

إملئي حقنة بلاستيكية نظيفة بشوكولاتة النوتيلا واستخدميها لحشي حبات بلح الشام.

ضعي بلح الشام بالنوتيلا في طبق التقديم وقدميه.