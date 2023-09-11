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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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العاصفة دانيال.. بيان عاجل من الأرصاد يوضح الأماكن المتضررة (فيديو)

العاصفة دانيال دمرت
العاصفة دانيال دمرت بيوتًا في ليبيا

 أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال تركت ليبيا، بعد أيام شبه كارثية، حيث تسببت في ارتفاع موج البحر ليصل إلى 8 أمتار، بجانب 80 كم في الساعة سرعة الرياح، وارتفاع مستوى الماء بسبب الأمطار لأكثر من متر في بعض مدن ليبيا.

 وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن العاصفة دانيال تسببت في حدوث منخفض جوي في مصر عقب دخولها إلى الحدود الغربية قادمة من ليبيا، وهناك رمال مثارة على القاهرة الكبرى ومطروح وسيوة.

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الأرصاد: العاصفة دانيال في القاهرة (شاهد)

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الأرصاد تزف بشرى بخصوص العاصفة دانيال (شاهد)

 أمطار خفيفة على سيوة:

 ونوهت إلى أنه خلال الساعات المقبلة سيستمر تأثير الرمال المثارة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى حتى غدًا الثلاثاء، وهناك أمطار خفيفة على سيوة ومطروح والسلوم، وتزيد خلال الساعات المقبلة على هذه المناطق لتكون غزيرة.

 وأوضحت أن غدًا الثلاثاء سيشهد أمطارًا خفيفة ومتوسطة على الإسكندرية وبعض محافظات القاهرة الكبرى، مؤكدة أن هناك استمرارًا لحركة الرياح المثارة والتي تستمر لغد الثلاثاء.

 

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