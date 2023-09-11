الأرصاد: العاصفة دانيال في القاهرة (شاهد)

كشف محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية وبهيئة الأرصاد الجوية، موعد وصول العاصفة دانيال لمصر.

وقال “شاهين” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، "إنه بدأنا نشهد سقوط أمطار على السلوم ومطروح وهي أمطار متوسطة الشدة مع دخول العاصفة دانيال الأراضي المصرية".

وتابع أنه منذ ساعة امتدت الأتربة ونشاط الرياح إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، لافتًا إلى أنه مع تقدم ساعات اليوم سوف تكون الأمطار غزيرة على بعض المناطق في السلوم ومطروح وتتقدم إلى الإسكندرية ما بين خفيفة ومتوسطة ليلًا.

وواصل شاهين: "شهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وننصح المواطنين أصحاب الأمراض التنفسية تجنب التعرض المباشر للأتربة"، لافتًا إلى أن غدًا الثلاثاء سيتحول اتجاه الرياح إلى شمالية غربية وتنخفض درجات الحرارة 4 درجات عن اليوم بالإضافة إلى سقوط الأمطار على باقي محافظات شمال البلاد ومحافظات الوجه البحري وتصل الأمطار إلى القاهرة مساء غد وتكون أمطار خفيفة".

تشهد محافظات شمال البحر المتوسط في الساعات الأولى، من صباح اليوم الإثنين أولى منخفضات فصل الخريف 2023 بوصول العاصفة دانيال القادمة من اليونان مرورًا بليبيا والتي شهدت أمطارًا غزيرة خلال الساعات القليلة الماضية.

وشهدت مدن السلوم ومطروح وسيوة رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال الساعات الماضية استعدادًا لوصول العاصفة دانيال في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها مساء السبت.

بحسب بيان رسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية فإن العاصفة دانيال تضرب مدن السلوم ومطروح وسيوة في الشمال الغربي للبلاد بسبب التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع منخفض جوي متعمق علي سطح البحر المتوسط يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية.

وأضاف البيان المنشور على الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية على «فيس بوك» أن سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية أحياناً مستمر على مناطق متفرقة من «السواحل الشمالية - الغربية - وشمال الوجه البحري، وتصل الأمطار لمدينة الإسكندرية».