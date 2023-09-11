أعلن زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، التشكيل الأساسى الذى سيخوض مواجهة نظيره أرمينيا ضمن منافسات تصفيات الأمم الأوروبية.

تشكيل منتخب كرواتيا لمباراة أرمينيا في تصفيات يورو 2024

فى حراسة المرمى:ليفاكوفيتش.

في خط الدفاع: ستانيسيتش، سوتالو، جفارديول، باريسيتش.

في خط الوسطك بروزوفيتش، مودريتش، إيفانوسيك.

في الهجوم: بيريسيتش، كراماريتش، بيتكوفيتش.

منتخب كرواتيا

ويتقابل منتخب كرواتيا مع نظيره أرمانيا فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم، باستاد "ريبابليكان ستايديوم"، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".