الأسهم الأمركية : ارتفاع ستاندرد اند بورز قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع طفيف فى أسواق الأسهم الأمريكية، يوم الجمعة، مع تقلب عمليات التداول قرب نهاية الجلسة، فيما سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت خسائر أسبوعية مع قلق المستثمرين من أسعار الفائدة وترقبهم قراءات التضخم الأميركية.

الأسهم الأمريكية

ويشعر المستثمرون بالقلق حيال ارتفاع أسعار النفط ويترقبون صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس المقرر إعلانه يوم الأربعاء بحثا عن إشارات حول قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

ووفقا لبيانات غير رسمية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 فى أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعا بما يصل الى نحو 6.85 نقطة بما يعادل 0.15% ليصل إلى مستوى 4457.62 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع لسركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل نحو 12.69 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.09% ليصل إلى مستوى 13761.53 نقطة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى مستوى نحو 78.53 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.23% ليصل إلى مستوى 34579.26 نقطة.

الأسهم الأوروبية تستقر بعد موجة بيع استمرت 7 أيام

الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا، اليوم الجمعة، مع اقتناص المستثمرين لأسهم شركات السلع الفاخرة وشركات التكنولوجيا التي تراجعت بشدة بعد أن أدت مجموعة كبيرة من المخاوف شملت احتمالات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وتباطؤ اقتصاد أوروبا إلى التأثير سلبا على المعنويات هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بعد أن سجل خسائر لسبعة أيام متتالية أمس الخميس في أطول سلسلة تراجعات منذ فبراير 2018.

وارتفع سهم شركة إل.في.إم.إتش الفرنسية للسلع الفاخرة 0.8% بعد أن تراجع في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب مخاوف تعثر نمو الاقتصاد الصيني .

وبينما اتسمت التداولات اليوم الجمعة باستقرار نسبي، لا يزال المؤشر ستوكس 600 في طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية تصل لنحو 0.7% مع بقاء المستثمرين قلقين من احتمالات انزلاق أوروبا إلى ركود وبقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة.

وارتفع سهم سايبم 1.9% بعد أن فازت مجموعة خدمات الطاقة الإيطالية بعقود بحرية جديدة بقيمة 850 مليون يورو.