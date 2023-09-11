برلمانى يثمن الموقف المصرى تجاه ملف سد النهضة

أشاد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان بالموقف المصرى الواضح والحاسم تجاه ملف سد النهضة مؤكداً أن موقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ثابت ويحظى بتأييد ودعم اقليمى وعربى ودولى كبير وواسع النطاق



وأعلن " سليم " فى بيان اليوم تأييده التام لتأكيد وزارة الخارجية بأن استمرار إجراءات ملء خزان سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب يعد انتهاكا لاتفاق المبادئ ومخالفة قانونية اتصالاً بما تم الإعلان عنه حول إتمام إثيوبيا عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة



مؤكداً الاهمية الكبيرة لتأكيد الخارجية المصرية على أن ذلك يعد استمراراً من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015 والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء.



وأشاد الدكتور محمد سليم باعلان وزارة الخارجية فى بيانها بأن اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنها المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي وأن هذا النهج وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئاً على مسار المفاوضات المستأنفة والتى تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها والمعقود الأمل في أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس أبابا انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد