بعثة الأهلي تتوجه إلى السعودية غدًا

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المملكة العربية السعودية ، مساء غد الثلاثاء ، استعدادًا لخوض مواجهة السوبر الأفريقي المقبلة أمام اتحاد العاصمة على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف.





ومن المقرر إقامة اللقاء في التاسعة مساء الجمعة المقبل ، مذاعًا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

ويخوض الأهلي بروفة نهائية أمام طلائع الجيش في السادسة مساء اليوم على ملعب جهاز الرياضة

العسكري.

تدريبات الأهلي ..

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة ، استعدادًا لملاقاة بالسوبر ‏الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري على استاد مدينة ‏الملك فهد بالطائف.‏

بدأ المران بمحاضرة تحدث فيها مارسيل كولر، المدير الفني، عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة ‏السوبر الإفريقي، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء وبعض الجوانب البدنية قبل تنفيذ الجزء ‏الخططي في تدريبات الكرة.

وخاض رباعي الفريق الأحمر بالأمس حراسة المرمى : محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال ‏مواليد 2005 الذي تم تصعيده من قطاع الناشئين، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب ‏الحراس.



وانتظم الرباعي الدولي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية في التدريبات ‏الجماعية بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها عقب العودة من المنتخب الوطني والمشاركة في ‏مباراة إثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.