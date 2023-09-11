10 صور كارثية من دمار العاصفة دانيال في ليبيا

شهدت الأراضي الليبية خلال اليومين الماضيين، خسائر فادحة وأضرار جسيمة بعدما ضربتها العاصفة دانيال بعد مغادرة اليونان، وذلك نتيجة الأمطار والسيول الغزيرة والفيضانات العارمة التي أغرقت المدن، فضلًا عن العواصف والرياح الشديدة التي دمرت المباني والسيارات وغيرهم من الخسائر المادية الكبيرة.

وعاشت عدد من المدن الليبية وفي مقدمتهم بنغازي ودرنة، حالة من الدمار الشديد، وهو الأمر الذي دفع بلدية بنغازي لفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال من الساعة الثامنة مساء السبت الماضي إلى اليوم الإثنين، بالإضافة إلى إخلاء المناطق المنخفضة الواقعة بالقرب من الوديان، وغلق المحال التجارية المجاورة للساحل الليبي.

العاصفة دانيال

وأعلن مجلس مدينة درنة أيضًا، حظر التجوال من الساعة العاشرة مساء أول أمس السبت إلى حين استقرار الأحوال الجوية، وإخلاء عدد من المناطق المجاورة للبحر، للحفاظ على الأرواح، كما ناشد الهلال الأحمر سكان المناطق المجاورة للبحر بمغادرة المنازل حفاظًا على أرواحهم.

العاصفة دانيال

وصول العاصفة دانيال مصر

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن العاصفة دانيال تتجه إلي الحدود المصرية ومن المتوقع أن يصل تأثيرها إلي غرب البلاد في مناطق السلوم، وسيوة، ومطروح، وتصل إلي الإسكندرية مساءً، موضحة أن البلاد ستتأثر بسرعات الرياح ورمال مثارة علي مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ثم تبدأ السحب بدخول البلاد يصاحبها سقوط الأمطار قد تكون غزيرة ورعدية علي أقصي غرب البلاد.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا ولذلك يكون تأثيرها مختلف تمامًا علي الأراضي المصرية.

العاصفة دانيال

العاصفة دانيال

العاصفة دانيال

العاصفة دانيال