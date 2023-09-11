موعد ودية الأهلي وطلائع الجيش

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة ودية أمام نظيره طلائع الجيش في تمام السادسة مساء اليوم الإثنين على ملعب جهاز الرياضة العسكري، في إطار تحضيرات الأحمر لانطلاق الموسم المحلي الجديد، ومواجهة السوبر الأفريقي المقبلة.





ويخوض الأهلي، مواجهة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

مران الأهلي الأخير ..

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة السوبر ‏الأفريقي المقبلة.

وبدأ المران الأخير للأحمر بمحاضرة تحدث فيها مارسيل كولر، المدير الفني، عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة ‏السوبر الأفريقي، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء وبعض الجوانب البدنية قبل تنفيذ الجزء ‏الخططي في تدريبات الكرة.‏

كما خاض رباعي حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال ‏مواليد 2005 الذي تم تصعيده من قطاع الناشئين، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب ‏الحراس.‏

وانتظم الرباعي الدولي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم ومروان عطية في التدريبات ‏الجماعية بالأمس بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها عقب العودة من المنتخب الوطني والمشاركة في ‏مباراة إثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.‏