حملة مكبرة لرفع اشغالات 15مايو بشبرا الخيمة

حملات مكثفه للتصدى لظاهره الاشغالات والمخالفات و الاجهزه التنفيذيه بحى شرق بالتعاون مع شرطه المرافق تقوم برفع الاشغالات بطريق الفريق العصار وشارع ١٥ مايو

برئاسة اللواء احمد انور رئيس حى شرق بالتصدى لجميع انواع المخالفات والتعديات التراخيص اللازمه و التى تخالف قوانين الاشغال العام بطريق الفريق العصار وشارع ١٥ مايو وذلك لرفع الاشغالات والتعديات الموجوده وتم رفع الاشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

واكد رئيس الحى بأن الحملات مستمره ليلا ونهارا للقضاء على ظاهره الاشغالات والزام الجميع بالقانون وانه لا تهاون مع المخالفات والتصدى لها بكل حزم ولاسيما التعدى على أملاك الدوله لحين عوده الانضباط .