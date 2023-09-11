اللواء عمرو إبراهيم مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة
أجرى اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، حركة تغير ،حيث أصدر قرارا بتعيين اللواء عمرو إبراهيم مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة خلفًا للواء محمد عبدالله .
يُعد اللواء "عمرو إبراهيم "من القيادات الأمنية الناجحة ذات الكفاءة العالية والتفانى فى العمل والأداء المتميز ، ساهم في تحقيق نجاحات كبيرة فى الحفاظ على حالة الانضباط الأمني، وكشف ملابسات العديد من الوقائع والجرائم ، وضبط وملاحقة المجرمين واللصوص والخارجين على القانون.
تولى اللواء عمرو إبراهيم، العديد من المناصب والمهام الشرطية فى مديرية أمن القاهرة وأقسامها ، وتصعد حتى تم تعيينه رئيس لمباحث قطاع القاهرة الجديدة وبعدها مديرا للمباحث الجنائية، ثم نائب مدير الإدارة، إلى أن تم تعينه اليوم مديرا للادارة العامة لمباحث القاهرة .