أجرى اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، حركة تغير ،حيث أصدر قرارا بتعيين اللواء عمرو إبراهيم مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة خلفًا للواء محمد عبدالله .

يُعد اللواء "عمرو إبراهيم "من القيادات الأمنية الناجحة ذات الكفاءة العالية والتفانى فى العمل والأداء المتميز ، ساهم في تحقيق نجاحات كبيرة فى الحفاظ على حالة الانضباط الأمني، وكشف ملابسات العديد من الوقائع والجرائم ، وضبط وملاحقة المجرمين واللصوص والخارجين على القانون.

تولى اللواء عمرو إبراهيم، العديد من المناصب والمهام الشرطية فى مديرية أمن القاهرة وأقسامها ، وتصعد حتى تم تعيينه رئيس لمباحث قطاع القاهرة الجديدة وبعدها مديرا للمباحث الجنائية، ثم نائب مدير الإدارة، إلى أن تم تعينه اليوم مديرا للادارة العامة لمباحث القاهرة .