محافظ الدقهلية يلتقي وفد المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم وفد من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة..

و عقد "مختار" اجتماعا موسعا لوفد الشركة مع السادة ممثلي المستثمرين والمناطق الصناعية وادارات الاستثمار ورئيس الغرفة التجارية ورئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسادة ممثلي قطاعات المرافق "الغاز والكهرباء والمياة والصرف الصحي"وتم خلال اللقاء استعراض "برزينتيشن"عن المنطقة الصناعية بجمصه والصناعات القائمة بها والفرص الاستثمارية الجديدة بها في منطقة ال108 فدان كما تم استعراض عدد من المقترحات التي تستهدف التوسع في الصناعات القائمة وانشاء صناعات جديدة وتحديد الاولويات في هذا الشأن والخطط المعتمدة للشراكة والتيسيرات التي يتم تقديمها وتنفيذها من خلال مبادرة ابدأ وفقا لما يتم اقرارة بالتعاون مع محافظة الدقهلية حيث تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين و المناطق الصناعية والمصانع المتعثرة بالمحافظة.

كما أكد محافظ الدقهلية على الدعم الكامل الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجميع المبادرات التي تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكافة أنواعها، مشيرا إلى دعم وحرص المحافظة على التعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية.

وأشار محافظ الدقهلية إلى الجهود التي تبذلها محافظة الدقهلية في ملف دعم الاستثمار، وحرص المحافظة على التعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية، لافتاً إلى أهمية وجود استراتيجية موحدة للصناعة بشكل عام.

واستعرض أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة التي أُطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل الأسرة المصرية موضحين أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" تعمل على تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية

وفي نهاية اللقاء قدم محافظ الدقلهلية درع المحافظة لأعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية كما قدم اعضاء المبادرة درعا تذكارياً لمحافظ الدقهلية تقديراً لمجهوداته الملموسة في تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين للنهوض بالصناعة المصرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.