جامعة الزقازيق تنظم دورة تدريبية عن التعليم الشامل للطلاب ذوي الهمم

نظم مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق، اليوم الإثنين، دورة تدريبية عن التعليم الشامل للطلاب ذوي الهمم، بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون والتعليم والطلاب، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على الكلية.

تأتى هذه الدورة إنطلاقا من إتاحة المواد التعليمية للطلاب ذوي الهمم، واستكمالا لخطة التدريبات وورش العمل المتضمنة في بروتوكول التعاون بين هيئة أمديست والجامعات الخمسة عشر الموقعة عليه، بهدف إنشاء مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان إبراهيم، مدير مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة، والدكتورة رشا مصطفى نائب مدير المركز، والدكتورة دينا محسن نائب مدير برامج المنح بالجامعات الحكومية، ونهلة حفني من هيئة الأميديست ومنسق جامعة الزقازيق، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة.

أكد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة ورئيس المركز، الاستعداد الكامل وجاهزية الجامعة لتفعيل دور المركز وتطبيق كافة أهدافه، وأن الجامعة قد اتخذت بالفعل خطوات عملية مهمة في الاهتمام بالطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة، في نطاق الخدمات الأكاديمية والنفسية والاجتماعية والأنشطة المختلفة المقدمة لهم، لدمج هذه الفئة من « فرسان الإرادة بالجامعة» فى المجتمع.

وأشار الدكتور عاطف حسين إلى أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور خالد الدرندلي تعمل على توفير الدعم الكامل لمركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة لجعله مركزا مستداما، بما يخدم الطلاب لتحقيق رؤية الجامعة فى تبنيها لفكرة الدمج الكامل.

وعرض الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، تجربة جامعة الزقازيق بما تقدمة من خدمات متميزة ومتفردة للطلاب ذوي الهمم من إعفائهم من المصروفات الدراسية، وكامل المصروفات للخدمات المقدمة لهم والتميز في الأنشطة الطلابية التي يشتركون بها محققين مراكز متقدمة، إلى جانب ما يقدم من إرشاد أكاديمي ونفسي لهؤلاء الطلاب، وماتقوم به الجامعة أيضًا من جهود في الإتاحة والوصول الشامل لكافة المبانى ومنشآت الجامعة.

ولفتت الدكتورة دينا محسن نائب مدير برامج المنح الحكومية، إلى أن أهداف المركز تتمثل في زيادة أعداد الطلاب المقبولين من ذوي الإعاقات المختلفة على مستوي الكليات، ومدى ملاءمة كل كلية لنوع الإعاقة، وأيضا التوسع في نشر الوعي الكافي للتعامل معها، بالإضافة إلى الاستعداد الكامل من المركز لتقديم الدعم من المدربين والإخصائيين والمهندسين وعمل الورش التدريبية اللازمة لهم.