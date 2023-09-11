محافظ الشرقية: اختبارات شغل الوظائف القيادية تأتي تنفيذًا لخطة الدولة

للنهوض بالعمل الإداري..

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن اختبارات شغل الوظائف القيادية بجميع قطاعات العمل تأتي تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالعمل الإداري والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيلًا لسياسة الإصلاح التي تنتهجها الدولة بما ينعكس على تحسين مستوى أداء دولاب العمل الحكومي.

وأوضح محافظ الشرقية، أن معايير الاختبار تتضمن عرضًا للإنجازات التي حققها كل متقدم لشغل وظيفة القطاع الذي يعمل به بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها ومدى إجادته للغة الأجنبية وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي، وعدد مشاركاته في المؤتمرات العلمية فضلًا عن تقارير تقييم الأداء، والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها، وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لجان اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ، والمتقدم لشغلها 4 من القيادات العاملين بالمحافظة، وذلك لاختيار الأكفاء والأنسب لشغل الوظيفة لتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمنظومة العمل بديوان عام محافظة الشرقية.

حضر الاختبارات المهندس محمد الصافي، سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار زكريا الشافعي، المستشار القانوني للمحافظة، وعلي أحمد، مدير مديرية التنظيم والإدارة، وأحمد عبدالمعبود، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان العام.

يذكر أن الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، قد استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، في حضور محمد حلبي مسؤول ملف الأصول بالوزارة، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة والتى يمكن البدء فى تنفيذها بما يحقق استغلال وتعظيم العوائد لبعض الأصول المملوكة للشركات التابعة وخاصة الشركة القابضة للغزل والنسيج، تنفيذًا لخطة التنمية التى تعتمدها محافظة الشرقية.

وأكد وزير قطاع الأعمال حرص الوزارة على دعم خطط التنمية بالمحافظات من خلال المساهمة في المشروعات التنموية والاستثمارية والخدمية بما يسهم في تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، ويضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركات التابعة وتعظيم عوائدها الاقتصادية، مشيرًا إلى حصر الأصول المملوكة للشركات التابعة ووضع خطط محددة لاستثمارها بالشكل الأمثل وهناك فرص استثمارية كثيرة يتم طرحها للشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا وجود عدد من المشروعات التي تنفذها الشركات في محافظة الشرقية خاصة في قطاع القطن والغزل والنسيج.

وتطرق الاجتماع إلى سبل تطوير التعاون القائم بين الوزارة والمحافظة، والتخطيط لإقامة عدد من المصانع بالشراكة مع القطاع الخاص فى المنطقة الصناعية بمدينة بلبيس انطلاقًا من التوجه العام بدعم التصنيع المحلي لخفض الواردات وزيادة الصادرات.

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية أهمية الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة لوزارة قطاع الأعمال في تنفيذ مشروعات اقتصادية مهمة وتُسهم في تحسين مستوى الاقتصاد بين الجانبين بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، موضحًا أن اللقاء تناول مناقشة آليات تفعيل الشراكة بين المحافظة والوزارة لإقامة مشروعات استثمارية بالمنطقة الصناعية ببلبيس، وتحديدًا منطقة الـ 19.6 فدان والصادر لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2017، مضيفًا أن المحافظة على استعداد تام لإعادة تأهيل العمالة في التخصصات المختلفة والتي تحتاجها المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال وإيجاد فرص لتدريب الشباب وطلاب الجامعات والمدارس الفنية لهذه المصانع تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.