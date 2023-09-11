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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اتحاد الكرة يتجاهل قدامى اللاعبين

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

 يعانى عدد من قدامى لاعبي كرة القدم المصرية من توقف رواتبهم الشهرية التي كانت مقررة من قبل اتحاد الكرة، تقديرًا لخبراتهم الرياضية والاستفادة من أدوارهم الاستشارية.
 

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 وفوجئ عدد كبير من قدامى الرياضيين بتعمد اتحاد الكرة عدم الانتظام في صرف تلك الرواتب حتى إصدار قرار بإلغاءها بداعي عدم الأحقية، وارتباط عدد منهم بأماكن عمل أخرى يتقاضون منها مبالغ شهرية على حد وصف مسؤولي الجبلاية.

 حالة من الاستياء ..

 وتسبب هذا الأمر في إحداث حالة من الاستياء بين قدامى اللاعبين، على الرغم من أن المبالغ التي كانوا يتقاضونها لم تتعد الـ 5 آلاف جنيه، الأمر الذي يعد متناقضًا مع الرواتب العالية لدى عدد من المسؤولين بمقر الجبلاية.
 وطالب عدد من كبار نجوم كرة القدم القدامى وعلى رأسهم محمود الخواجة، لاعب الزمالك الأسبق، ومصطفى رياض لاعب الترسانة، ونجمها الأسبق، بإعادة صرف هذه الرواتب الشهرية بشكل منتظم بالرغم من قيمتها المالية القليلة، واصفين إياها بأنها تعد جانبًا تقديريًا هامًا خاصة في ظل الظروف المعيشية الحالية.

 كان جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، قد أدلى بتصريحات سابقة، حول ضرورة دعم قدامى اللاعبين، وعقد جلسات دورية مع جمعية قدامى اللاعبين،  لتوفير كامل الدعم المعنوي والمالي لهم، مع ضرورة وجود مبالغ مالية معتمدة تكون مخصصات رواتب قدامى اللاعبين نظير الاستفادة من خبراتهم ومعاشات ثابتة.

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