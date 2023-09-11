كولر يُصّعد حارس فريق 2005 لمران الأهلي الرئيسي
استدعى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ، الحارس حازم جمال مواليد عام 2005 للمشاركة مع مران الأحمر الأول أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة ، استعدادًا لملاقاة السوبر الإفريقي المقبلة أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري على استاد مدينة الملك فهد بالطائف.
وبدأ المران الفني للأهلي بالأمس بمحاضرة تحدث فيها مارسيل كولر، المدير الفني، عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة السوبر الإفريقي، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء وبعض الجوانب البدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.
وخاض رباعي حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف مع حازم جمال مواليد 2005 الذي تم تصعيده من قطاع الناشئين، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق الأحمر
عودة رباعي الأهلي ..
كما عاد الرباعي الدولي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية للظهور في التدريبات الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصلوا عليها عقب العودة من المنتخب الوطني والمشاركة في مباراة إثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.
ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، بينما حصد فريق اتحاد العاصمة الجزائري لقب الكونفدرالية.