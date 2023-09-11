كولر يُصّعد حارس فريق 2005 لمران الأهلي الرئيسي

استدعى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ، الحارس حازم جمال مواليد عام 2005 للمشاركة مع مران الأحمر الأول أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة ، استعدادًا لملاقاة السوبر ‏الإفريقي المقبلة أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري على استاد مدينة ‏الملك فهد بالطائف.‏



وبدأ المران الفني للأهلي بالأمس بمحاضرة تحدث فيها مارسيل كولر، المدير الفني، عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة ‏السوبر الإفريقي، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء وبعض الجوانب البدنية قبل تنفيذ الجزء ‏الخططي في تدريبات الكرة.‏

وخاض رباعي حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف مع حازم جمال ‏مواليد 2005 الذي تم تصعيده من قطاع الناشئين، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب ‏حراس مرمى الفريق الأحمر

عودة رباعي الأهلي ..

كما عاد الرباعي الدولي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية للظهور في التدريبات ‏الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصلوا عليها عقب العودة من المنتخب الوطني والمشاركة في ‏مباراة إثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، بينما حصد فريق ‏اتحاد العاصمة الجزائري لقب الكونفدرالية.