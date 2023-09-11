الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أبرزها مذنب نيشيمورا.. أهم الظواهر الفلكية المتبقية في سبتمبر

مذنب نيشيمورا
مذنب نيشيمورا

قال الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن شهر سبتمبر يشهد العديد من الظواهر الفلكية والتي بدأت منذ اليوم الأول به وكانت ابتعاد كوكب نبتون 1.38 درجة شمالًا عن مركز القمر.

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وأضاف شاكر في تصريحه لـ"الوفد"، أن الأيام المتبقية من سبتمبر تشهد عدد من الظواهر الفلكية المهمة وفي مقدمتها المذنب نيشيمورا الذي أكتشف في أغسطس 2023، ولكنه سيكون أقرب إلى الأرض اعتبارًا من فجر غد الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر، موضحًا أنه الأسبوع القادم سيكون أقرب ما يمكن من الشمس، وتعتبر رؤية هذا المذنب حدث نادر يحدث كل 500 عام، إذ يستغرق المذنب 500 عام للدوران حول النظام الشمسي، بينما يستغرق مذنب هالى 76 عامًا فقط.

 مذنب نيشيمورا

الاعتدال الخريفي

وأكد رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن من أهم الظواهر الفلكية أيضًا في سبتمبر الاعتدال الخريفي الذي سيحدث في 23 سبتمبر.

ولفت إلى أهم الظواهر الفلكية أيضًا في الشهر الجاري، وهي ميلاد شهر ربيع الأول لعام 1445 في 15 سبتمبر، وتقابل  نيبتون مع الأرض والشمس في 19 سبتمبر، وفي 22 سبتمبر يكون القمر في التربيع الأول لشهر ربيع الاول 1445، وبدر شهر ربيع الأول في 29 سبتمبر.

 

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