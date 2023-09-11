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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ملتقطة بالأقمار الصناعية.. أول صور للعاصفة دانيال على الحدود المصرية

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدد من الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، أظهرت شكل العاصفة دانيال، التي وصلت إلى الحدود المصرية قبل قليل.

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الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. غير مستقر وأمطار غزيرة ونشاط رياح

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العاصفة دانيال.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على السواحل الشمالية قد تصل القاهرة

وكشفت هيئة الأرصاد، أنّ العاصفة دانيال ظهرت على الحدود المصرية، حيث أصبح يظهر فيها طبقات من السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها، والتي تؤثر بالفعل على أقصى غرب البلاد، على هيئة منخفض متعمق يواجه مرتفع قادم من طبقات الجو العليا، يصاحبه نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، تبدأ من شمال البلاد وصولا إلى شمال الصعيد، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على "السلوم - مطروح - سيوة - العلمين - الضبعة"، تمتد إلى الإسكندرية مع بداية ساعات المساء، وتكون بين خفيفة ومتوسطة وبكميات صغيرة.

العاصفة دانيال

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنّ سرعات الرياح ستكون عالية خاصة على الصحراء الغربية بين 30 إلى 50 كيلومترا في الساعة، فضلا عن إثارة الرمال والأتربة، وانخفاض الرؤية الأفقية، لذا يفضل ارتداء الكمامات حال الخروج من البيت، وتمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجميع محافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد ومدن القناة.

العاصفة دانيال

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