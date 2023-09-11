بالصور.. وصول موديست صفقة الأهلي إلي مطار القاهرة

وصل منذ قليل المهاجم الفرنسي أنتوني موديست صفقة النادي الأهلي المنتظرة إلي مطار القاهرة لتوقيع عقود إنضمامه لصفوف القلعة الحراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح أنتوني موديست في اجتياز الكشف الطبي أمس الأحد في سويسرا تمهيدا لانتقاله إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي.

موديست

أنتوني موديست

واتفق النادي الأهلي مع الفرنسي أنتوني موديست على التوقيع لمدة موسمين مقابل مليون و750 ألف دولار، على أن يتم تجديد العقد في الموسم الثاني بموافقة الطرفين بعد نهاية الموسم الأول ومشاهدة اللاعب على الطبيعة من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق".

راتب موديست:

سيحصل موديست على مبلغ مليون و750 ألف دولار في الموسم مع وجود بند خيار تمديد لموسم آخر.

تقدر قيمة موديست السوقية بـ 700 ألف يورو، كذلك مثل صفوف أندية كبرى في أوروبا يأتي في مقدمتها “ بوروسيا دورتموند الألماني، بلاكبيرن الإنجليزي، سانت إتيان الفرنسي، بوردو الفرنسي”.