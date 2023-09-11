مد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني للقبول بالجامعات

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني للقبول بالجامعات والمعاهد العليا يومًا إضافيًا.

وتنتهي تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر، حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

استمرار التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 على مدار اليوم

وأشار السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثالثة من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المُتحدث الرسمي على أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، واستغلال فرصة المد الحالية لتعديل الرغبات إلكترونيًا إذا رغب الطالب في ذلك، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وتعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.

وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المُقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني

يمكن لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني تسجيل رغباتهم في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 بعد فتح باب التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).

ويجب على طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني إدخال رقم الجلوس والرقم السري لتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.