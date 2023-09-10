موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. تتزايد معدلات البحث عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من قبل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور حيث ينتظرون ظهور نتائج تنسيق الكليات في جميع محافظات مصر بالتزامن مع اقتراب انتهاء تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد ضمن تنسيق المرحلة الثالثة.

موعد غلق موقع التنسيق

ويأتي ذلك قبل ساعات من غلق موقع التنسيق الإلكتروني وانتهاء مرحلة تسجيل الرغبات استعدادًا لإعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2023م.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ووفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2023 كاملة للدورين الأول والثاني فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني أمام تسجيل رغبات المرحلة، والانتهاء من عمليات المراجعة

اخر موعد لتسجيل الرغبات

ينتهي تسجيل الرغبات بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023 مساء يوم غد الاثنين في تمام الساعة السابعة، لتعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 خلال مدة لا تزيد عن 72 ساعة من انتهاء التسجيل، حيث ستعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 خلال الأيام من الثلاثاء إلى الخميس من الأسبوع الجاري بحد أقصى.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط

https://tansik.digital.gov.eg/application/

تظهر لك نافذة بها نتائج تنسيق المرحلة الثالثة 2023 اضغط عليها

لابد من كتابة رقم الجلوس والرقم السري

الضغط على عرض

تظهر بطاقة الترشيح شاملة بيانات الطالب والكلية واسم الجامعة