رابط التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني (الفرصة الأخيرة)

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية رابط التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني من الثانوية العامة قبل غلق باب تسجيل الرغبات.

وتغلق وزارة التعليم العالي، غدًا الإثنين، باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات، أمام طلاب الدور الثاني من الثانوية العامة.

واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني يوم الإثنين الماضي بنسبة نجاح 89.04 في المائة.

وتعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.

وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المُقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني

يمكن لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني تسجيل رغباتهم في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 بعد فتح باب التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).

ويجب على طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني إدخال رقم الجلوس والرقم السري لتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.

ضوابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني

١. تتاح لطلاب الثانوية العامة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

٢. يعرض الموقع الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

٣. ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها قبل التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2023.

٤. إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

قواعد ترتيب الرغبات في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023

١. يحدد الطالب أسلوب الاختيار في تنسيق المرحلة الثانية 2023 إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

٢. يختار الطالب في تنسيق المرحلة الثانية 2023 الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

٣. يختار الطالب في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

٤. تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

٥. يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 قبل الاختيار في النطاق التالي له.

٦. يمكن للطالب في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

٧. يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

٨. بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

٩. يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

١٠. إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

