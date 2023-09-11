مساعدات إنسانية من برشلونة لضحايا زلزال المغرب

أعرب خوان كارلوس لابورتا رئيس مجلس إدارة برشلونة الإسباني ، عنه كامل تضامنه مع دولة المغرب وأسر ضحايا الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد.





وقال لابورتا :نعلن عن تضامننا مع ضحايا الزلزال الذي وقع في المغرب وتسبب في الكثير من الألم. نعلم أنه، وعبر صندوقنا، سنقدم أعمال المساعدات الإنسانية، مشددًا على أن نادي برشلونة أثبت دائما "دفاعه عن الحقوق والحريات في كتالونيا.

وتضامن أيضًا نادي برشلونة على حسابه الرسمي في موقع إكس، حيث كتب الحساب الرسمي: "نعرب عن تضامننا الكامل وتعاطفنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب".

كانت دولة المغرب قد تعرضت ليل يوم الجمعة الماضي لزلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في منطقة مراكش.

دعم رونالدو ..

على صعيد متصل أعلن النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي تقديم مساعدات إنسانية خلال وقت سابق لضحايا الزلزال الذي تسبب في وفاة ما يقرب من 2000 شخص حتى الآن وإصابة ما يقترب من 800.

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير لها أن كريستيانو رونالدو قام بتوفير الفندق الخاص به في المغرب للمتضررين من الزلزال، حيث إن فندق "بيستانا" الذي يمتلكه لاعب النصر يقدم خدمة 4 نجوم.

وأكدت الصحيفة في تقريرها: "وافق مجلس إدارة شركة CR7 التابعة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على جعل فندق بيستانا CR7 ملجأ الناجيين من الزلزال في المغرب".