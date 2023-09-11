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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مخيم للناجين من زلزال المغرب (فيديو)

زلزال المغرب
زلزال المغرب

أقامت وزارة الداخلية المغربية، مخيما للناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وتسبب في إنهاء حياة 2122 شخصا وإصابة الآلاف.

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وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "القاهرة الإخبارية"، الناجون من الزلزال داخل الخيام في معسكر أقامته الوزارة، ففي قرية أمزميز لجأ ناجون من الزلزال إلى خيام مصممة لاستيعاب 12 شخصا كحد أقصى. 

وفي القرية الواقعة على بعد 27 كم غربي مولاي إبراهيم انتظرت الأسر بما في ذلك الأطفال الصغار والرضع الطعام والمأوى بينما أعاقت الطرق المغلقة توزيع المساعدات. 

نقص في الماء ولخبز بسبب الزلزال

تعاني قرية أمزميز من نقص في الخبز والكهرباء والماء بسبب الزلزال والبعض عالق في الطرق، والبعض الآخر يفتقر إلى الطعام والمأوى، ورغم توفير الخيام إلا أن الأهالي يشكون زيادة العدد في الخيام التي لم تستوعب تلك الأعداد.

احتشد الجيش المغربي للمساعدة في جهود الإنقاذ، وأقام مخيما أيضا يضم خياما للناجين بلا مأوى، ولكن، مع تعرض معظم المتاجر للأضرار أو الإغلاق يواجه السكان صعوبة في الحصول على الغذاء والإمدادات ولبن الأطفال والأدوية.

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