قرى طوخ .. تطالب بحياة كريمة

تعيش قرى مركز طوخ بمحافظة القليوبية داخل العديد من المشكلات المزمنة التى تبحث عن حلول جذرية منذ امد بعيد ؛ يأتى على رأسها الطرق الترابية و التى تبحث عن رصف او إعادة رصف نظرا لتهالكها الامر الذى ادى الى وقوع العديد من حوادث السير.

وياتى فى مقدمة الطرق المتهالكة طريق شبين القناطر جزيرة بلى بتمدة ؛ و المار من قرية عرب الرواشدة و الذى لا يخلو سنتيمتر منه من التكسير و الحفر ليتحول من طريق مرورى سريع الى تاشيرة موت سريع.

وأكد محمدعلي احد اهالى عرب الرواشدة ان القرية بلا خدمات تذكر كونها تقع علي حدود مركز طوخ وتناساها المسؤولين رغم ان القرية يوجد بها عدد كبير من الطلاب و الموظفين و جميعهم يرتادو الطرق الوعرة داخل و خارج القرية.

واضاف على ؛ القمامة تحاصر الاهالى على مداخل و مخارج القرية ولا توجد منظومة نظافة ولا منظومة صحية ايضا الاموات لم يسلمو من اهمال الوحدة المحلية حيث ان المقابر لا توجد بها اية اعمدة انارة وباليل تصبح مأوى للخارجين عن القانون و الحيوانات الضالة.



بينما قال الدكتور احمد سلامة من اهالى عزبة عابدين

تشهد العزبة العديد من المشكلات اهمها غياب خدمات الصرف الصحي ؛ و طفح الطرنشات البدائية المستخدمة من حين لاخر نتيجة للمياه الجوفية و اختلاطها بمياه ابار الطرنشات ما يؤثر سلبا على منازل القرية ناهيك عن الروائح الكريهة و الانبعاثات الناجمة عنها فضلا عن نفقات سيارات الكسح التى يتكبدها الاهالى مرتين او ثلاث في الشهر بواقع ٥٠٠ جنيه للمرة .

فيما طالب العشرات من اهالى القرى سرعة تدخل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ؛ و ضرورة ادراج القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة كونه حق اصيل لهم فى العيش حياة كريمة.