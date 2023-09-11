روسيا: إلغاء التأشيرات السياحية لـ4 دول عربية

أصدر وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف، قرار مفاجئ بشأن التأشيرة السياحية لأربع دول عربية، وذلك اليوم الاثنين الموافق له 11 سبتمبر الجاري.

وأوضح أن روسيا تدرس الإلغاء الكامل، للتأشيرات الخاصة بسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وماليزيا، والسعودية.

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وجاء قرار وزير التنمية الاقتصادية الروسي، من خلال خطاب ألقاه ضمن جلسة منتدى الشرق الاقتصادي تحت عنوان السياحة الداخلية.. التحديات والفرص في الواقع الجديد.

وقال خلال خطابه في جلسة المنتدى: إننا نطور موضوع الانتقال إلى التخلي عن التأشيرات، وذلك من الدول التي نعمل معها.

وتابع: وهي بلدان الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.. لذلك اقترحنا الإلغاء الكامل للتأشيرات بالنسبة للكويت والبحرين.

واستكمل خطابه: وعمان والسعودية وماليزيا.. كما أنه من الممكن زيادة عدد السياح من الدرجة الممتازة.

وفي السياق ذاته، روسيا والصين على استعداد لقبول مجموعت من السياح بشكل متبادل بدءً من 1 أغسطس الماضي.

ويأتي ذلك ضمن إطار اتفاقية حكومية دولية، بشأن التبادلات السياحية الجماعية بدون تأشيرات.

روسيا اليوم

كما بدأ تبادل جولات جماعية بدون تأشيرات بين روسيا وإيران، بدءً من 1 أغسطس الماضي.

ومن جانبه، علق نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي دميتري فاكروكوف، على موضوع إطلاق تبادل سياحي جماعي بدون تأشيرات بين روسيا والهند.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم في عام 2024

كما أنه في شهر مارس الماضي، أكد نائب وزير الخارجية الروسي يفجيني إيفانوف، أن روسيا تعمل على اتفاقيات.

وهذه الاتفاقيات تتضمن إلغاء التأشيرة السياحية لـ 4 دول عربية، مع دخول المواطنين الروس مع 11 دولة.

إلغاء التأشيرة السياحية

وهم البحرين والسعودية وعُمان والكويت، وقال ناب وزير الخارجية في تصريحات إعلامية له: مشاريع الاتفاقيات الحكومية بشأن إلغاء التأشيرات للمواطنين الروس مع عدد من الدول.

وتابع: وهي: البحرين، وجزر البهاما، وعُمان، والسعودية، وباربادوس، والكويت، وهايتي، وزامبيا، وماليزيا، وتوباغو، والمكسيك، وترينيداد.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية ستعلن عن الأمر بشكل مؤكد، بعد عملية التفاوض والتوصل إلى الاتفاق.

كما يأتي ذلك بعد سرعة التوقيع على الاتفاقيات التي تحدث عنها، من الجانب الروسي وشركائه على حد سواء.